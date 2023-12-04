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Морози та хмарність пануватимуть у Києві: прогноз на початок робочого тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Місто. Фото Pixabay

Грудень ще дасть насолодитись сонцем

Столиця Україні пережила ще одні зіпсовані вихідні й найближчим часом готуватиметься лише до невеликих "мінусів" та похмурого неба. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.

Як повідомляють на сайті Meteofor, найхолоднішим днем з поміж трьох передбачається середа. Мінімальна температура буде -5 градусів.

Майже весь час понеділка, 4 грудня, у місті триматиметься похмурість. Вночі пішов дрібний дощ, але він закінчився ще до ранку. Вдень температура повітря становитиме -2 градуси, але вночі було -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 5 грудня, також очікується хмарна погода, однак без опадів. Удень температура прогнозується -1 градус, але вночі — -4 °C. Протягом ночі та вечора у місті дутимуть максимальні вітри — помірні 6 м/с.

Середина тижня обіцяє бути більш-менш сонячною, але не теплою. 6 грудня хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень охолоне до -2 градусів, а вночі — -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у зранку і до вечора — сильні-міцні 11-14 м/с.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив "Телеграфу" про те, коли у грудні українцям варто готуватись до перших сильних морозів.

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