Стабільно морозно: чи чекати киянам на опади найближчими днями

Сильних вітрів протягом тьох днів не прогнозується

На початку цього тижня у столиці України хоч і були дощі, однак у середині їх не буде. Передбачається лише хмарність та зниження температури.

Максимальні "мінуси" відбудуться у четвер вночі, як повідомляється на сайті Meteofor. На той час очікується, що вночі та вранці температура повітря знизиться до -7 градусів.

Протягом вівторка, 5 грудня, погода у місті прогнозується суцільно хмарною. Опадів синоптики не обіцяють. Вдень температура повітря становитиме -1 градуси, але вночі було -5 °C. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 6 грудня, також прогнозується хмарність, однак у денний час сонце іноді прогріватиме місто своїми промінцями. Дощів не очікується. Удень температура знизиться -1 градус, але вночі — -3 °C. Протягом ночі-обіду прогнозуються максимальні вітри — помірні 6 м/с.

У четвер, 7 грудня, зранку і до вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Їх максимальна концентрація очікується вдень та ввечері. Температура повітря вдень охолоне до -4 градусів, а вночі — -7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у зранку і до вечора — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив "Телеграфу" про те, коли у грудні українцям варто готуватись до перших сильних морозів.