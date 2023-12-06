Нова порція снігу: коли у Києві буде пік опадів

Погода буде більш-менш сприятливою

Найближчими днями у столиці мало бути сухо і на небі плавали хмари. Натяку на будь-які опади не було, однак протягом останніх днів робочого тижня киянам варто готуватись до снігопаду.

Найменша температура протягом доби передбачається у четвер, прогнозують на сайті Meteofor. Повітря вночі та вранці охолоне до -7 С°.

У середу, 6 грудня, небо майже весь час буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Уночі був дрібний сніг та дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більше опадів цього дня не передбачається. Вдень температура повітря становитиме -2 градуси, але вночі було -3 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 7 грудня, синоптики прогнозують суцільно хмарну погоду. Ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. Удень температура знизиться до -4 градуси, але вночі — -7 °C. Протягом другої частини доби прогнозуються максимальні вітри — помірні 6 м/с.

П'ятниця, 8 грудня, також обіцяє бути похмурою, однак у цей день відбудуться максимальні опади. Сильний сніг, який має початись вночі, до вечора поступово послабшає. Температура повітря вдень охолоне до -3 градусів, а вночі — -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються зночі і до обіду — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями українцям деяких областей варто готуватись до снігопаду. Синоптики розповіли. де буде максимальна концентрація снігу.