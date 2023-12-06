Гендиректор КБ "Луч" Коростельов згоден стати головою Наглядової ради НАУ

Коростельов не буде відмовлятися від посади, якщо йому її запропонують.

Генеральний директор ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов згоден посісти посаду голови Наглядової ради Національного авіаційного університету.

Про це він заявив під час заходу, на якому здобувачам вищої освіти НАУ вручили іменні стипендії від Національної асоціації оборонної промисловості України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

Коростельов, відповідаючи на запитання студентів навчального закладу, зауважив, що не буде відмовлятися від посади, якщо йому її запропонують.

"Якщо мені запропонують (цю посаду — Ред.), я відмовлятися не буду", — наголосив він.

Він також закликав студентів НАУ багато вчитися і не втрачати час дарма.

"Професія інженера стає все престижнішою. Інженери потрібні і в ракетобудуванні, і в машинобудуванні, і в багатьох інших галузях", — додав гендиректор КБ "Луч".