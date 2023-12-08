Опади тимчасово припиняться у Києві: яку погоду прогнозують синоптики на вихідні

Вдень не буде сильного морозу

Протягом цього тижня у столиці йшли іноді сильні опади у вигляді дощу та снігу. Однак цей вікенд буде для киян сухим, але безсонячним.

Як повідомляють на сайті Meteofor, найближчими днями не відбудеться поривів сильного вітру. Його максимальна швидкість очікується у п'ятницю та неділю — слабкі 5 м/с.

Останній робочий день, 8 грудня, обіцяє бути хмарним та мокрим. Вночі йшов сніг. Вранці він посилиться та додасться до нього дощ, але до вечора опади повинні завершитись. Повітря вдень охолоне до -2 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 5 м/с.

У суботу, 9 грудня, зночі й до вечора у місті триматиметься похмурість. Опадів синоптики не прогнозують. У денний час температура повітря становитиме -3 градуси, але вночі очікується -5 °C. Максимальні пориви вітру передбачаються вдень — слабкі 4 м/с.

Наступного дня, 10 грудня, хмари також не покинуть столицю. Вони плаватимуть по небу всю добу. Без опадів. Температура удень знизиться до -2 °C, але вночі буде холодніше — -5 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у вечорі — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями українцям деяких областей варто готуватись до снігопаду.