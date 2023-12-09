Йде потепління: якою буде погода в Києві найближчими днями

Значних опадів найближчими днями не буде

Протягом цього тижня у Києві трималася низька температура повітря та були опади у вигляді снігу. Проте найближчими днями до столиці прийде потепління.

Як повідомляється на сайті Meteofor, температура повітря буде поступово підійматися. Очікується, що вона досягне позначки у 0 градусів.

У суботу, 9 грудня, погода ще буде морозною. Ввечері температура впаде до -5 °C. Швидкість вітру становитиме до 3 м/с. А от опадів до кінця дня не передбачається.

У неділю, 10 грудня, ніч та ранок очікуються теж морозними, температура буде коливатись від -4 до -3 °C. Проте вже вдень вона підніметься до -1 °C. Водночас очікується досить сильний вітер, його пориви будуть сягати 5 м/с. Опадів також не прогнозується.

У понеділок, 11 грудня, вночі триматиметься невеликий мороз, до -1 °C, а також можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Зранку і вдень температура повітря підніметься до 0 °C. Також протягом дня очікуються пориви вітру до 5 м/с. Крім того, вдень знову можливі незначні опади.

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