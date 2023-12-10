У Києві очікується погана погода: громадянам дали важливі поради

Видимість у найкращому разі буде до 500 метрів

Влада Києва попереджає городян про несприятливі погодні умови. У цей час слід дотримуватись кількох порад.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. За прогнозами синоптиків у столиці очікується туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим там дали водіям транспортних засобів кілька порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

При цьому пішоходів закликали бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

"На сьогодні, 10 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги, мости, спуски та підйоми протиожеледними засобами та прибирати сніг із вулиць столиці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про погоду в Києві на цих вихідних ви можете детальніше дізнатися з матеріалу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.