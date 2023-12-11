Потепління вже не за горами: у Києві прогнозують температурні гойдалки

Сонце не визиратиме з-за хмар протягом трьох днів

Природа вирішила неочікувано потішити містян теплими градусами, що призвело до туману. Така ситуація з погодними умовами протримається до середини тижня.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, максимальні опади прогнозуються у вівторок, 12 грудня. Їх найбільша концентрація відбудеться у другій половині доби.

Початок тижня, 11 грудня, почнеться з суцільно хмарної, але сухої погоди. Повітря вдень охолоне до 0 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 12 грудня, у місті варто чекати на опади у вигляді дощу зі снігом, зокрема у другій половині доби. У денний час температура повітря становитиме 0 градуси, але вночі очікується -1 °C. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці та вдень — помірні 6 м/с.

У середу, 13 грудня, синоптики обіцяють, що небо також буде у полоні хмар. Однак вони не принесуть з собою опадів. Температура удень триматиметься в межі +1 °C, але вночі буде холодніше — 0 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у вечорі — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач про те, якою буде погода до кінця грудня.