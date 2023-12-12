"Плюсова" температура та вітри: чи варто готуватись киянам до опадів найближчими днями

Погода буде досить різноманітною

У місті поступово починає панувати потепління, іноді навіть сонце визиратиме з-за хмар. За прогнозом синоптиків, вдень хоч і буде "плюсова" температура, але настрій киянам можуть зіпсувати добові опади та сильні вітри.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, найбільша концентрація дощу зі снігом буде у четвер. Найінтенсивніші опади мають пройти вранці.

У вівторок, 12 грудня, з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня має розпочатись сніг, який протримається і в вечорі. Повітря вдень охолоне до -1 градусів. Вночі стовпчики термометрів також показували -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 5 м/с.

Середина тижня, 13 грудня, передбачається у місті хмарною, але сухою. Місцями сонце тішитиме столицю своїми промінцями. У денний час температура повітря становитиме +1 градуси, але вночі очікується -1 °C. Максимальні пориви вітру передбачаються ввечорі — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 14 грудня, буде максимальна кількість опадів у вигляді дощу зі снігом. Вони мають розпочатись вночі та протриматись до пізнього вечора. Протягом дня опади будуть змінювати свою інтенсивність. Температура удень прогнозується в межі +2 °C, але вночі буде холодніше — 0 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються протягом дня — свіжі-сильні 9-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач про те, якою буде погода до кінця грудня.