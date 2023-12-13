Києву треба готуватись до добових опадів: синоптики попереджають про негоду

Температура вдень може піднятись до +1

Хоча початок цього місяця був морозним, але вже найближчими днями у столицю прийде потепління. Однак разом з плюсовою температурою очікуються опади та сильні вітри.

Максимальні дощі зі снігом будуть у четвер, як кажуть на синоптичному сайті Meteofor. Вони йтимуть зночі й до пізнього вечора.

У середині тижня, 13 грудня, синоптики прогнозують суцільно похмуру, але суху погоду. Повітря вдень прогріється до +1 градусів. Вночі стовпчики термометрів також показували -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 5 м/с.

У четвер, 14 грудня, кияни мають готуватись до добових опадів у вигляді дощу та снігу. Їх найбільша концентрація очікується зночі й до обіду. У другій половині дня температура повітря становитиме +1 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -0 °C. Максимальні пориви вітру передбачаються переважно у першій частині четверга — свіжі-сильні 9-11 м/с.

Небо в останній робочий день, 15 грудня, нічим не відрізнятиметься від інших — воно буде затягнуто хмарами. Опадів не передбачається. Температура удень прогнозується в межі +1 °C, але вночі буде холодніше — -2 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються протягом дня — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями.