Потепління завершилося? У Києві прогнозують температурні "гойдалки" та сильний вітер

"Небесна" канцелярія все переграла

Синоптики повідомляли, що столиця України зможе до кінця робочого тижня насолоджуватись більш-менш теплою погодою. Однак у природи інші плани — іноді температура опускатиметься до -5 градусів.

У місті також вируватимуть вітри та опади, як мовиться на сайті Meteofor. Найбільша концентрація дощу зі снігом варто очікувати у четвер.

Четвер, 14 грудня, у місті передбачається максимально мокрим. Вночі розпочався сніг з дощем, який вранці зміниться на сніг, а після обіду поновляться обидва погодні явища. Повітря вдень прогріється до 0 градусів. Вночі стовпчики термометрів також показували -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці — сильні 11 м/с.

Останній робочий день, 15 грудня, принесе у місто суцільно хмарну погоду. Іноді сонце визиратиме, однак зовсім не грітиме. У другій половині дня температура повітря становитиме 0 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 °C. Максимальні пориви вітру передбачаються переважно вночі та у другій частині дня — свіжі 8-9 м/с.

У суботу, 16 грудня, очікується найхолодніша ніч з-поміж трьох днів та легкі опади. Дощ зі снігом прогнозуються ввечері. Температура удень становитиме -1 °C, але вночі буде -5 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються протягом ночі — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями.