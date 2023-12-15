Потеплінню все ж бути: Києву прогнозують зміну погодних умов

За таких умов сніг може швидко танути

Синоптики казали, що у місті найближчими днями варто чекати на "мінуси" та хмарну, але суху погоду. Однак на вихідних природа може зіпсувати настрій киянам.

Як повідомляють на сайті Meteofor, у суботу та неділю майже весь час йтиме сніг з дощем. Максимальні опади відбудуться у другий день вихідних.

Протягом всієї п'ятниці, 15 грудня, у місті небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Повітря вдень охолоне до -1 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у першій половині дня та ввечері — свіжі 8-9 м/с.

У перший день вихідних, 16 грудня, зранку і до вечора буде йти невеликий дощ зі снігом. Вдень температура повітря очікується 0 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть до -5 °C. Найпотужніші пориви вітру будуть у вечері — помірні 7 м/с.

А неділя, 17 грудня, обіцяє принести велику кількість опадів у вигляді дощу зі снігом та підвищення температури вдень та вночі. Найбільша концентрація мокрої погоди прогнозується вранці та вдень. Температура удень становитиме +3 °C, але вночі — +1 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які міста Україні можуть готуватись до потеплішання найближчим часом.