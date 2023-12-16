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Зима трохи загубилась? Чого очікувати киянам від погоди найближчими днями

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Київ після снігопаду Новина оновлена 16 грудня 2023, 15:51
Київ після снігопаду. Фото instagram

За вікном буде не зовсім різдвяно

У столицю України вслід за вихідними завітає незначне потепління. Температура повітря у Києві прогріватиметься місцями до +8 градусів за Цельсієм.

Про це інформує Укргідрометцентр. Зазначається, що можливі незначні опади у неділю, 17 грудня, та понеділок, 18 грудня.

У неділю, 17 грудня, температура повітря вночі коливатиметься від +1 до -1, а вдень — від +2 до +4. Небо затягнуть хмари та можливі опади, зокрема, мокрий сніг та дощ. А от вітер буде західним зі швидкість 3-12 м/с.

Понеділок, 18 грудня, принесе ще більші позначки "плюс" на термометрі: вночі очікується від +5 до +3, а вдень — від +3 до +5. Можливий невеличкий дощ, а небо буде хмарним з невеликими проясненнями. Вітер матиме швидкість 8-12 м/с.

У вівторок, 19 грудня, температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +3, а вдень — від +6 до +8. Небо буде хмарним з проясненнями. Вдень можливий невеличкий дощ. Вітер змінюватиме свій напрямок на південний, швидкість 7-12 м/с.

Середа, 20 грудня, очікується також тепла. Повітря вночі прогріється від +4 до +2, а вдень — від +5 до +7. На небі прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західно-південний зі швидкістю 7-12 м/с.

У четвер, 21 грудня, вже холоднішатиме. Стовпчики термометра вночі показуватимуть від +1 до -1, а вдень — від +2 до +4. Небо затягнуть хмари, з яких місцями сипатиме мокрий сніг та йтиме дощ. Вітер повернеться до західного напрямку та матиме звичну швидкість 7-12 м/с.

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