Зима не закінчилась, але до Києва завітає весна: прогноз погоди на початок тижня

Не варто протягом цих днів чекати на "мінуси"

В більшій частині Україні тримається потепління та дощі. Такі погодні умови в столиці нашої країни очікуються найближчими днями.

З поміж трьох днів, найтеплішим прогнозується вівторок, як мовиться на сайті Meteofor. Вдень температура може сягати 6 градусів тепла.

У понеділок, 18 грудня, небо буде повністю у владі хмар. Вночі пішли опади зі снігом, однак вранці їх інтенсивність зменшилась і протримається ще невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 4 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +3 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у першій половині дня — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 19 грудня, у місті пануватиме суцільно хмарна погода. Лише вдень сонце іноді показуватиме "своє обличчя". Опадів не очікується. Вдень температура повітря очікується +6 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +3 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються вдень — свіжі 8 м/с.

Середа, 20 грудня, прогнозується майже такою, як і минулі два дні — похмурою та трошки мокрою. Вночі має розпочатись дощ, який на ранок вже завершиться. Вдень температура повітря очікується +5 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +4 °C. Максимальні пориви вітру будуть вночі — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у столиці Україні вдень температура може сягати до 8 градусів тепла найближчим часом.