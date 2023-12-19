Київ поки забуде про морози: скільки триматиметься тепла погода у столиці

Вітер не перевищуватиме 8 балів сили

У столиці нашої країни панує суцільна хмарність, яка протримається найближчими днями. За словами синоптиків, опадів протягом трьох днів не прогнозується.

Найвищі "плюсові" показники вдень відбудуться у середу, а найнижчі — у четвер. В ці дні температура коливатиметься в межах +3…6 градусів, як мовиться на сайті Meteofor.

Протягом вівторка, 19 грудня, на небі постійно плаватимуть хмари. Опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 5 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 20 грудня, природа не принесе киянам опади. Сонце іноді визиратиме з-за хмар і трошки прогріє землю. Вдень температура повітря очікується +6 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +4 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються зночі й до ранку — помірні 7 м/с.

А у четвер, 21 грудня, небо місцями буде ясним, однак дощів та снігу не передбачається. Вдень температура повітря очікується +3 градуси. Вночі стовпчики термометрів також сягатимуть +3 °C. Максимальні пориви вітру будуть ввечері — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди в Буковелі на Різдво, а саме 25 грудня.