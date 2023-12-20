Тільки плюсова температура: коли у Києві очікується пік тепла найближчими днями

Холода поки відступили

Природа вирішила, що зими та морозів поки що достатньо, тому у столиці нашої країни вирує потепління. Синоптики прогнозують, що така погода протримається до кінця робочого тижня.

Як мовиться на сайті Meteofor, вдень повітря може прогрітись до 7 градусів тепла. Найтеплішою очікується середа.

У середині тижня, 20 грудня, вночі пройшов дощ, який на ранок завершився. Протягом дня небо буде затягнуто хмарами, а сонце іноді тішитиме своїми промінцями. Повітря вдень прогріється до 7 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів також показували +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 21 грудня, вітер трошки розгонить хмари, але опадів не передбачається. Вдень температура повітря буде +3 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +4 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються ввечері — свіжі 9 м/с.

У п'ятницю, 22 грудня, у місто набіжать опади у вигляді снігу та дощу. Вони прогнозуються зночі й до настання вечора. Вдень температура повітря очікується +3 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +1 °C. Максимальні пориви вітру будуть у першій половині доби — свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на другу половину робочого тижня в Україні.