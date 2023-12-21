У Києві найближчими днями буде різка зміна погоди

Хмарність не збирається покидати столицю

Грудень згадав, що він один з місяців зими. І хоча у місті наразі тримається потепління, однак до кінця робочого тижня "мінуси" знову прийдуть.

Природа також не забула і про опади, які мають відбутись у п'ятницю та суботу. Про це мовиться у синоптичному ресурсі Meteofor.

Четвер, 21 грудня, пройде без опадів та з невеликою хмарністю. Вдень сонце іноді тішитиме містян своїми промінцями. Повітря вдень прогріється до 4 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +5 °C. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — свіжі 9 м/с.

А от наступного дня, 22 грудня, у місті відбудуться невеликий сніг та дощ. Вони прогнозуються з ранку і до настання вечора. Вдень температура повітря буде +2 градуси. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +1 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються у першій половині доби — свіжі 9 м/с.

Субота, 23 грудня, стане першим днем на цьому тижні, коли у столиці буде зниження температури. Вдень температура повітря очікується 0 градуса. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть -1 °C. Окрім того, вдень мають пройти дощ та сніг. Максимальні пориви вітру прогнозуються зночі й до настання вечора — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах Україні температура може сягати до +15 градусів. Синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич дав прогноз на кінець цього місяця.