Грудень згадав, що він місяць зими: якою буде погода у Києві на вихідні

Найбільші пориви вітру передбачаються в останній день вікенду

Останні робочі дні цього тижня принесуть у столицю ще "плюси", однак у суботу-неділю температура буде потроху знижуватись. За словами синоптиків, окрім похолодання, будуть дощі та вітер.

Максимальна кількість опадів відбудеться у п'ятницю та неділю. Про це мовиться на сайті Meteofor.

Протягом п'ятниці, 22 грудня, у місті триматиметься хмарність. Вранці пішов дощ зі снігом, який ближче до вечора повинен припинить. Повітря вдень прогріється до 2 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів також показували +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — свіжі 8-9 м/с.

У суботу, 23 грудня, киянам варто готуватись до поступового похолодання. У другій половині дня зриватиметься дрібний дощ зі снігом. Вдень температура повітря буде 0 градуси. Вночі стовпчики термометрів зафіксуються на одному рівні — 0 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються зранку до пізнього вечора — свіжі 8 м/с.

А неділя, 24 грудня, буде також хмарною та трошки дощовою. Зночі й до ранку очікується дощ зі снігом, який вже завершиться до обіду. Вдень температура повітря очікується 0 градуса. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть -2 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються з ночі й до настання вечора — свіжі 8-10 м/с.

Синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про прогноз на кінець цього місяця. Місцями температура сягатиме до +15 градусів.