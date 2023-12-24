Похолодання до Києва прийшло ненадовго: якою буде погода на новому тижні

Холодів у Києві та в Україні загалом чекати поки не варто

У неділю, 24 грудня, погода у Києві стала по-справжньому зимовою зі снігопадом та легким мінусом, проте це триватиме недовго.

Як йдеться у прогнозі погоди від Meteofor, різке потепління прийде до української столиці вже у понеділок, а температура повітря підніметься аж на 8 градусів. І хоча нічні заморозки все ще відчуватимуться, але довго це не триватиме.

Загалом до кінця наступного тижня у Києві на стовпчиках термометра можна буде побачити значення від +6 до +9 градусів вдень та +3…+4 вночі. Єдиним винятком стане четвер, коли настане короткочасне похолодання. Втім, навіть тоді на мінусову температуру чекати не варто.

Щодо січня, то, за попередніми даними, у Києві незначні морози можна буде побачити лише після 10-го числа, але очікується, що вони протримаються щонайменше до кінця місяця.

Примітно, що така тенденція до потепління спостерігатиметься не лише у Києві, а й у всій Україні. Зокрема, на Новий рік у найбільших містах України варто чекати майже весняну погоду з невеликими дощами.