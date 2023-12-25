Морози тримались недовго: коли у Києві прогнозується +9 °C

У місто прийшло потепління

Хоча під кінець минулого тижня у столиці прогнозувались "мінуси", але вони виявились короткочасними. За словами синоптиків, протягом найближчих трьох днів місто готується до опадів у вигляді дощу, потепління та місцями дуже міцного вітру.

Єдиним днем, коли на вулиці ще протримались морози, був понеділок. Вночі стовпчики термометрів зафіксувались біля позначки -2 градуси, як мовиться на сайті Meteofor.

Початок тижня, 25 грудня, принесе у місто мінливу хмарну погоду, місцями з опадами. Вони розпочались вночі, протримаються вранці, але до настання обіду мають завершитись. Повітря вдень прогріється до 6 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються всю добу — свіжі-сильні 9-11 м/с.

У вівторок, 26 грудня, відбудеться майже така сама ситуація з погодними умовами, але дрібні дощі варто очікувати у другій половині доби. Вдень температура повітря буде 6 градуси. Вночі стовпчики термометрів зафіксуються на одному рівні — 5 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються весь час — свіжі-сильні 9-12 м/с.

Середа, 27 грудня, прогнозується практично такою, як і минулі два дні — хмарною та дощовою. Невеликі опади йтимуть зночі й до настання вечора. Вдень температура повітря очікується близько +6 градуса. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +9 °C. Сильний-міцний вітер дутиме протягом дня, однак максимальні пориви варто очікувати вдень — дуже міцні 17 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи засніжить на Новий Рік в Україні. Прогноз синоптиків здивує.