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Щось не дуже схоже на зиму: коли у Києві чекати на пік теплої погоди

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Люди
Люди. Фото Вечірній Київ

Цими буднями варто бути обережним, проходячи повз сухі дерева та кущі

Природа вирішила на початку холодної пори року зробити міні-отпуск, тому наразі у столиці панує плюсова температура, вирують дуже міцні вітри та йдуть дощі. Така ситуація протримається ще декілька днів.

Як кажуть синоптики з сайту Meteofor, четвер, 28 грудня, стане днем, коли градуси підуть на спад і ранок буде найхолоднішим з трьох днів. Тоді стовпчики термометрів зафіксуються на рівні 0 градусів.

У вівторок, 26 грудня, лише вранці небо було ясним. Однак вдень припливуть хмари, які так і не зникатимуть до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який протримається до вечора. Повітря вдень прогріється до 7 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються всю добу — сильні 10-11 м/с.

Середа, 27 грудня, принесе у місто сильні вітри та теплу ніч. Весь день триматиметься мінлива хмарна погода. Синоптики прогнозують, що невеликі опади варто чекати лише вдень. Вдень температура повітря буде +5 градуси. Вночі стовпчики термометрів зафіксуються на одному рівні — 8 °C. Сильний вітер дутиме протягом дня (10-12), однак максимальні пориви варто очікувати у другій половині доби — дуже міцні 16 м/с.

А от наступного дня, 28 грудня, тепла температура знизиться, а вітри — затихнуть. Протягом доби небо переважно буде безхмарним. Опадів не прогнозується. Вдень температура повітря очікується близько +3 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +1 °C. Найпотужніші пориви вітру передбачаються вночі — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи засніжить в Україні на Новий Рік. Синоптики здивували своїм прогнозом.

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