Київ потерпатиме від сильного вітру: коли чекати негоди

Варто бути обережними

Найближчими днями у столицю завітають вітри, через які було оголошено перший рівень небезпеки. Разом з ними прийде невелика хмарність та зниження температури.

Найтеплішим днем буде середа, як повідомляють у Meteofor. Вночі показники термометрів зафіксували +9 градусів тепла.

Середина тижня, 27 грудня, підготувало для столиці одночасно найвищі показники температури та міцні пориви вітру. Протягом середи триматимуться хмари та вдень мають пройти невеликі опади у вигляді дощу зі снігом. Повітря вдень прогріється до 5 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +9 °C. Максимальні пориви вітру очікуються зранку і до обіду — міцні 15 м/с.

У четвер, 28 грудня, місцями сонце буде тішити містян своїми промінцями. Опадів не передбачається. Однак відбудуться невеликі коливання температури, якщо порівнювати між трьома днями. Вдень повітря прогріється до +3 °C, а вночі охолоне до 1 градуса тепла. Максимальні пориви варто очікувати вночі — свіжі 9 м/с.

П'ятниця, 29 грудня, передбачається переважно похмурою, але не дощовою. Вдень температура повітря очікується близько +8 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +2 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться зранку і до настання вечора — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям снігову казку на Новий рік.