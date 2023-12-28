Кудись знік увесь сніг: якою буде погода у Києві найближчими днями

Зима ніяк не хоче приходити

У столиці України продовжує панувати тепла температура разом з мінливою хмарністю. За словами синоптиків, протягом цих трьох днів місцями йтиме дощ та дутимуть сильні вітри.

Показники термометрів вдень можуть сягати до +8 градусів. Про це мовиться на сайті Meteofor.

Четвер, 28 грудня, буде переважно хмарним, але сухим. Вранці буде ясне небо. Повітря вдень прогріється до 2 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та ввечері — помірні 7 м/с.

У останній день робочого тижня, 29 грудня, природа також не принесе у місто опади. Синоптики прогнозують, що ввечері вітер розгонить хмари. Вдень повітря прогріється до +7 °C, а вночі охолоне до 3 градусів тепла. Протягом дня дутиме помірний вітер — 6-7 м/с.

У суботу, 30 грудня, хмарність триматиметься всю добу, а ввечері завітають невеликі дощі. Вдень температура повітря очікується близько +8 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +4 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться ввечері — сильні 12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям снігову казку на Новий рік.