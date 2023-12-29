Стабільно тепло та хмарно в Києві: чи прогнозується на вихідних сніг

Ймовірно, що зима до кінця року так і не завітає до міста

Потепління поки не збирається покидати столицю нашої країни. Синоптики кажуть, що останні дні грудня не принесуть опадів, а лише хмарність.

Іноді у місті варто очікувати на вітри. Найпотужніші пориви мають відбутись у неділю вночі — 12 м/с, як мовиться на сайті Meteofor.

П'ятниця, 29 грудня, підготувало містянам місцями сонячну погоду, хоча вночі пройшов дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до 7 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Перший день вихідних, 30 грудня, передбачається переважно дуже хмарним. Дощів не прогнозується. Субота з поміж трьох днів стане найтеплішою, бо вдень повітря прогріється до +8 °C. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів тепла. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — свіжі 10 м/с.

У неділю, 31 грудня, сонце також іноді буде визиратиме з-за хмар. Будь-яких опадів не прогнозується. Вдень температура повітря очікується близько +5 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +7 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться вночі та вдень — сильні 12 м/с та свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на новорічну ніч.