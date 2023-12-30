Зима повертається? Якою буде погода у Києві на Новий рік

Новий рік у Києві почнеться з погіршення погоди

Потепління, котре прийшло до України, поки не збирається покидати нашу столицю. Найближчими днями у Києві утримається плюсова температура, але вона поступово буде падати.

Як повідомляється на сайті Meteofor, у столиці буде досить вітряно. Найсильніші пориви очікуються у неділю.

У суботу, 30 грудня, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень підніметься до +9 °C, а ввечері стовпчик термометра опуститься до +8 °C. Пориви вітру будуть сягати 10 м/с.

У неділю, 31 грудня, очікується слабка хмарність. Вночі температура повітря становитиме +6 °C, але протягом дня вона буде знижуватись і ввечері впаде до +1 °C. Також очікується сильний вітер з поривами 9-10 м/с.

У понеділок, 1 січня, погода погіршиться. Вночі та зранку очікуються незначні опади у вигляді невеликого снігу з дощем, а ввечері можливий невеликий дощ. Температура зранку опуститься до 0 °C, але вдень повітря прогріється до +5 °C. Вітер буде помірним, з поривами до 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, якою буде погода в Україні в новорічну ніч.