Вже третій день: у Києві продовжують знаходити загиблих після масованої атаки

Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово

Після масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня у Києві вже третій день знаходять тіла загиблих внаслідок обстрілу. Останніми було знайдено двох людей під завалами.

Про це у неділю, 31 грудня, повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. За їхніми даними, кількість загиблих уже досягла 19 людей.

"Ще двоє загиблих. Разом уже – 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово", — сказав начальник КМДА Сергій Попко.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі пише, що тіло одного із загиблих знайшли під завалами складського приміщення. На момент розміщення його посади загиблих було 18 осіб.

"Тіло ще одного загиблого витягли рятувальники з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня – 18. Рятувальники продовжують працювати та розбирати завали", — повідомив міський голова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 грудня російські окупанти влаштували масовану атаку по українських містах. У небі над столицею тоді збили три десятки повітряних цілей. Пошкодження отримали 25-поверховий будинок, будівля станції метро "Лук’янівська" та ТЦ та McDonald’s.