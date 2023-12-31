"Казки" не буде? На яку погоду чекати киянам від першого дня нового року

В Україні тримається потепління

У Києві вже декілька днів тримається майже весняна погода. І, судячи з прогнозів синоптиків, такою вона залишиться вже і в новому році.

"Телеграф", посилаючись на дані "Укргідрометцентру", розповідає про те, на яку погоду чекати киянам та гостям столиці в перший день 2024-го року. Судячи з них, Новий рік на Київщині зустрінуть із хмарною погодою. Температура повітря складатиме від -2 до +3 градусів за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися аж до +7 градусів, але є і "антибонус" у вигляді дощу.

Трохи прохолодніше буде у самому Києві. Вночі там очікується близько 0 градусів, а вдень максимум 6 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким областям України може повезти із снігом на Новий рік. Таких буде лише декілька.

Також "Телеграф" розповідав, коли українцям варто чекати на потужні магнітні бурі. Космічна негода не забариться вже в новому році. Перший геомагнітний шторм затягнеться відразу на два дні, а його потужність буде не такою вже і маленькою. Далі шторм затихне, а нових поки що не віщується.