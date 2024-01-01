Скоро до Києва прийде справжня зима: коли місту готуватись до снігу та морозів

Нарешті столиця дочекалась зими

В Україні прогнозується різке похолодання. Зниження температури не обійшло й Київ. Якщо у понеділок, 1 грудня, температура вдень сягатиме +5 градусів, то вже у середу, 3 грудня — 6 градусів морозу.

Як повідомляють синоптики на сайті Meteofor, місцями пройдуть дощі й сніг, а також дутимуть міцні вітри. Максимальна кількість опадів з поміж трьох днів пройде у середу.

Перший день цього року, 1 січня, передбачається суцільно хмарним, іноді йтимуть дощі. Опади варто чекати вранці та ввечері. Повітря вдень прогріється до 5 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — помірні 6 м/с.

Вівторок, 2 січня, стане днем, коли вночі ще було тепло, а ввечері вже прийдуть морози. Вітер не розжене хмари протягом доби, а місцями йтиме невеликий дощ. Вдень повітря охолоне до 0 °C. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла. Максимальні пориви вітру очікуються зночі й до настання вечора — свіжі-міцні 10-13 м/с.

Наступного дня, 3 січня, суцільно хмарна погода триматиметься протягом дня, однак "мінуси" та сніг прийдуть у місто. Вдень температура повітря очікується близько -4 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть -6 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться вдень — свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якими будуть січень та лютий і чому зима в Україні тепер стала тепліше.