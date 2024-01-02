Сніг та "мінуси": коли Києву готуватись до добових опадів

Варто вже готуватись до перших ознаків негоди

У столиці панує хмарність та невеликі опади. За прогнозом синоптиків, найближчими днями у місто завітає снігопад, мінусова температура та свіжі-міцні вітри.

Найнижчою температурою з поміж трьох днів буде -5 градусів. Однак місцями повітря ще прогріватиметься до +2 °C, як мовиться на сайті Meteofor.

Вівторок, 2 січня, зустріне киян хмарною та дощовою погодою. Дрібні опади почались вночі та мають завершитись у першій половині доби. Повітря вдень охолоне до 0 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — міцні 11-13 м/с.

Середина тижня, 3 січня, передбачається похмурою та сніговою. Опади прогнозуються з ранку і до пізнього вечора, однак вдень буде їх максимальна концентрація. Вдень повітря охолоне до -3 °C. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 5 градусів морозу. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — свіжі 8-9 м/с.

А от у четвер, 4 січня, сніг йтиме весь час, іноді з дощем. Їх інтенсивність протягом доби змінюватиметься. Вдень температура повітря прогнозується близько -3 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +2 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться вночі та вранці — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця зими.