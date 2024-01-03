Мороз у Києві протримається недовго: коли в столиці потеплішає

Зима знову взяла відпустку

Синоптики прогнозували різке зниження температури найближчими днями у столиці та опади з вітрами. Однак природа вирішила інакше, тому у місті очікується потепління.

Мінімальна температура з поміж трьох днів передбачається у середу вранці, до -7 °C, як мовиться на сайті Meteofor. А максимально висока — у четвер вдень, до 5 теплих градусів.

У середу, 3 січня, протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сніг, який після обіду може посилитися. Ввечері на зміну йому прийде дощ зі снігом. Повітря вдень охолоне до 3 холодних градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -6 °C. Максимальні пориви вітру очікуються зранку і до пізнього вечора — свіжі 8-9 м/с.

Четвер, 4 січня, передбачається переважно хмарним, вранці та ввечері зриватиметься дощ. Але у цей день стовпчики термометрів різко поповзуть вгору, хоча ще вчора була мінусова температура. Вдень повітря прогріється близько до +5 градусів, а вночі буде 0 °C. Найпотужніші пориви вітру відбудуться вранці — слабкі 5 м/с.

В останній робочий день цього тижня, 5 січня, погода майже не відрізнятиметься від минулих днів. Протягом доби опадів не відбудеться. Вдень та вночі стовпчики термометрів піднімуться до +4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — свіжі-сильні 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до яких міст України найближчим часом прийдуть сильні морози, дощі та сніг.