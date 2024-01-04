Температурні гойдалки у Києві: чи готуватись містянам до сильних морозів

Щось не дуже схоже на зиму

У столиці нашої країни дуже нестійкі температурні показники. За словами синоптиків, така ситуація протримається і на початку вихідних.

Не обійшли місто і дощі з вітрами. Однак опади будуть дрібними, а сильні вітри дутимуть лише один день, як мовиться на сайті Meteofor.

У четвер, 4 січня, відбудеться максимальна кількість опадів. Дощ зі снігом розпочались же зночі, завершаться вранці, однак ввечері поновляться. Повітря вдень прогріється до 3 теплих градусів. Вночі стовпчики термометрів показували -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вночі — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 5 січня, також очікуються дощі зі снігом. Згідно з графіком, вони, ймовірно, йтимуть вранці та вдень. Ввечері вітер розжене хмари на небі. Вдень та вночі повітря прогріється близько до +3 градусів. Найпотужніші пориви вітру дутимуть зранку і до пізнього вечора — свіжі-сильні 9-11 м/с.

Перший вихідний, 6 січня, буде для киян морозним та трохи мокрим. Дрібні опади у вигляді дощу та снігу прогнозуються лише вранці. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -1 °C, а вночі — 4 градусів морозу. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до яких міст України найближчим часом прийдуть сильні морози, дощі та сніг.