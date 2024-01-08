У Києві зросла кількість загиблих від ракетного удару 2 січня

У лікарнях продовжують вмирати люди, які постраждали під час ворожих атаки на Київ

У Києві знову зросла кількість загиблих від масованої ракетної атаки, яка обрушилася на Київ минулого тижня, 2 січня. Як стало відомо, у лікарні від отриманих травм померла ще одна постраждала під час обстрілу людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Це вже третя жертва, яка загинула внаслідок обстрілу житлового багатоквартирного будинку, розташованого у Солом’янському районі столиці.

Так, станом на понеділок, 8 січня, відомо про 54 постраждалих людей та трьох загиблих. Зазначається, що більшість з постраждалих мають мінно-вибухові травми. Усі вони перебувають під пильним наглядом лікарів.

"У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки", — зазначив Кличко.

Також повідомляється, що всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них — у тяжкому стані.

Нагадаємо, що повітряна тривога 2 січня сумарно тривала близько 6 години. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 із 16 бортів Ту-95МС.

Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".

Раніше "Телеграф" докладнно розповідав про те, як столиця приходить до тями після обстрілів. На місці подій побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото у локаціях, які постраждали від ворожого обстрілу та показав, як відбувається ліквідація наслідків атаки з боку РФ.