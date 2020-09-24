В український прокат виходить фільм "Соціопат"

В український прокат 24 вересня виходить фільм "Соціопат" режисера Джуліуса Берга

Група молодих людей вирішує пограбувати будинок багатої літньої пари, проте загадкові господарі зберігають там не тільки заощадження, але і свої секрети.

Цікаві факти про фільм "соціопат":

- Фільм знятий за мотивами французького автобіографічного роману "Une Nuit De Pleine Lune".

- Повнометражний дебют французького режисера Джуліуса Берга.

- У лютому 2019 року було оголошено, що до акторського складу фільму приєдналася Мейсі Вільямс. У травні 2019 року до акторського складу фільму приєдналися Джейк Карран, Іен Кенні, Ендрю Елліс, Сильвестр Маккой, Рита Тушінгем і стачо Хікс. Основні зйомки почалися в травні 2019 року.