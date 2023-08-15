Разом допомагатимуть родинам полеглих героїв: рада оборони Кривого Рогу та ГО "Мрія дітей України" домовились про розбудову регіональної структури

Голова ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова з робочим візитом відвідала Кривий Ріг, під час якого відбулась зустріч Ярової з головою Ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілкулом.

"Стратегічно домовились про розбудову структури ГО "Мрія дітей України" в Кривому Розі та системну допомогу родинам. Маємо великі плани та готові працювати далі, щоб якомога більше родин отримували допомогу", — зазначила Ярова.

Вона також відвідала родину нацгвардійця, який загинув у Маріуполі. Привезли дітям одяг, смаколики, іграшки, повербанк, планшет. У військового залишилось двоє дітей: 13-річний Андрій та 4-річна Ірина, якими зараз опікується ГО "Мрія дітей України".

Загалом понад 400 родин полеглих героїв у Дніпропетровській області вже під опікою ГО "Мрія дітей України", 70 з них – у Кривому Розі. Родинам передано ноутбуки, планшети, продуктові та гігієнічні набори, відправлення з одягом, взуттям, продуктами, іграшками. Діти беруть участь в освітніх проєктах ГО "Мрія дітей України", йдеться, зокрема, про підготовку до ЗНО, навчання англійської мови та програмуванню. У межах проєкту "Літо без війни" родини з Кривого Рогу відпочили та оздоровились у Болгарії та на Закарпатті.