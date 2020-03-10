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У Києві відбулося вручення Шевченківської премії для лауреатів

У Києві відбулося вручення Шевченківської премії для лауреатів
20:02 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини культури:У Національній опері України відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, нагороду вручили у п’ятьох номінаціях: “Література”, “Музичне мистецтво”; “Візуальні мистецтва”; “Публіцистика, журналістика”; “Театральне мистецтво”. У номінації “Кіномистецтво” цьогоріч переможця не обрано.

"У рамках цієї, зокрема, премії ми вирішили дивитися вперед для того, щоби й українська культура так само дивилася вперед. Уперше ми не відзначаємо людей за їхні досягнення в далекому минулому, а вишукували те, що визначатиме обличчя української культури не лише в Україні, а в усьому світі. І от ті люди, які виходили на сцену, вони якраз і є обличчя завтрашньої України - знайоме, відоме і шановане в світі", - зазначив голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, відкриваючи церемонію.

На церемонії також був присутній Президент Володимир Зеленський, який заявив, що Україна має знати обличчя своїх героїв і справжніх талантів, які її прославляють.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет із Шевченківської премії раніше оголосив лауреатів 2020 року у п’ятьох номінаціях.

Премія PinchukArtCentre 2020 обрала переможців

У номінації “Література” обрано двох лауреатів - це Маріанна Кіяновська з книгою “Бабин Яр. Голосами” і Тарас Прохасько зі збіркою есеїв “Так, але...”.

У номінації “Музичне мистецтво” відзначено гурт “DaxaBraxa” з музичним альбомом “Шлях”, у категорії “Візуальні мистецтва” - Олександра Глядєлова з мистецьким проєктом “Карусель”.

У номінації “Публіцистика, журналістика” відзначено публіцистичне видання “Дівчата зрізають коси” Євгенії Подобної, у номінації “Театральне мистецтво” - сучасну українську оперу-реквієм “ЙОВ” (“IYOV”) музично-театральної формації "Нова опера".

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Премия, Київ, Шевченківська премія, Нагороди, Лауреати на премію.
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