В Instagram серед дівчат набирає популярність поза Insta Sit (Фото) Ця поза дуже популярна серед моделей бікіні, які знають про її переваги: коли одна нога зігнута, а друга витягнута - ноги візуально подовжуються і виглядають стрункішими. Крім того, в такій позі прекрасно підкреслюється загар. За словами професійного фотографа Джеймса Дея, вся справа в кутах: існує правило позування, згідно з яким все, що згинається, має бути зігнуте. У подібній позі, яка отримала назву Insta Sit, майже все виглядає зігнутим, що відповідає атмосфері розслабленості і невимушеності.