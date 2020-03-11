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П'ятниця, 13.03.2020
В Instagram серед дівчат набирає популярність поза Insta Sit (Фото)
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В Instagram серед дівчат набирає популярність поза Insta Sit (Фото)

Ця поза дуже популярна серед моделей бікіні, які знають про її переваги: коли одна нога зігнута, а друга витягнута - ноги візуально подовжуються і виглядають стрункішими. Крім того, в такій позі прекрасно підкреслюється загар. За словами професійного фотографа Джеймса Дея, вся справа в кутах: існує правило позування, згідно з яким все, що згинається, має бути зігнуте. У подібній позі, яка отримала назву Insta Sit, майже все виглядає зігнутим, що відповідає атмосфері розслабленості і невимушеності.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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17:08 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф
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