Креативно та красиво: гігантські паперові квіти Датська художниця Маріанна Еріксен-Скотт Хансен (Marianne Eriksen-Scott Hansen) створює "паперовий кутюр" у вигляді величезних квіток з цигаркового паперу. Вона збирає і обрізає тонкі різнокольорові листи, утворюючи пелюстки і листя, які, будучи твердими, створюють відчуття невагомості.