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Субота, 14.03.2020
Креативно та красиво: гігантські паперові квіти
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Креативно та красиво: гігантські паперові квіти

Датська художниця Маріанна Еріксен-Скотт Хансен (Marianne Eriksen-Scott Hansen) створює "паперовий кутюр" у вигляді величезних квіток з цигаркового паперу. Вона збирає і обрізає тонкі різнокольорові листи, утворюючи пелюстки і листя, які, будучи твердими, створюють відчуття невагомості.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Мистецтво, Маріанна Еріксен-Скотт Хансен, Датська художниця.
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