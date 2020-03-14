Незвичайні страви, які не хочеться їсти Для деяких приготування їжі ─ це не просто можливість наситити шлунок, але і мистецтво, що поєднує в собі не тільки смак, але і оригінальний вигляд страви. Багато в кулінарному мистецтві зайшли так далеко, що їх творіння навіть їсти не хочеться - настільки вони красиві або незвичайні.