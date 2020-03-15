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Неділя, 15.03.2020
Татуювання з персонажами поп-культури, що імітують вишивку гладдю (Фото)
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Татуювання з персонажами поп-культури, що імітують вишивку гладдю (Фото)

Переважна більшість з них зображує популярних персонажів фільмів, коміксів і відеоігор, але всі вони виглядають так, ніби це не малюнок, а вишивка гладдю. Постійні читачі бугага вже знайомі зі стилем цього тату-художника на нашу торішньому посту. Сьогодні пропонуємо поглянути на його нові роботи.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Тату, Татуювання, Персонажами поп-культура, Вишивка гладдю.
02:27 Сьогодні Телеграф
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