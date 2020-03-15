Татуювання з персонажами поп-культури, що імітують вишивку гладдю (Фото) Переважна більшість з них зображує популярних персонажів фільмів, коміксів і відеоігор, але всі вони виглядають так, ніби це не малюнок, а вишивка гладдю. Постійні читачі бугага вже знайомі зі стилем цього тату-художника на нашу торішньому посту. Сьогодні пропонуємо поглянути на його нові роботи.