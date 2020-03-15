Незвичайні прямокутні татуювання корейської тату-художниці EQ (Фото)

Навіть серед безлічі тату-майстрів, які розробили свій власний стиль, ця південнокорейська тату-художниця, відома під псевдонімом tattooist EQ, виділяється особливо. Її роботи ─ це довгі і вузькі смужки з частиною композиції, яка легко вгадується і малюється в уяві. Все це виглядає так, ніби перед вами ─ прочинені двері, за якими ховається цілий незнаний світ. Дуже незвичайний художній почерк!