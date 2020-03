Виставка карт Місяця у Лондоні: найперша карта - з XVII століття

Новини культури:У Лондоні відбулася виставка, присвячена першій висадці людини на супутник Землі, на якій представлено карти Місяця, зібраних протягом 300 років.

У Лондоні зібрали карти Місяця, створені за останні 300 років. Виставку присвятили першій у світі висадці на супутник Землі.

Лондонська галерея антикварних карт The Map House організувала виставку місячних карт "Mapping of the Moon". Зображення зібрані за останні 300 років - з 1669 по 1969 рік, пише Dezeen.

Виставка присвячена 50-й річниці першої висадки людини на Місяць.

До експозиції увійшли близько 80 небесних карт XVII століття, 20 місячних глобусів та наукові прилади для дослідження космосу й Місяця зокрема.

"Для того щоб дістатися місця призначення, вам потрібна карта. Це стосується і космічних подорожей", - сказала Мері Біл, керівниця галереї в The Map House.Кожна карта має власну історію створення. Наприклад, ті, які розроблялися NASA для висадки для Місяць, створювалися NGA - агентством оборонного картографування. Для цього експерти зібрали 281 найкращу фотографію Місяця і понад 1200 телескопних спостережень. З їхньою допомогою науковці змогли виміряти відстані, спланувати маршрут та вибрати безпечне місце посадки.

Найперші карти Місяця датовані XVII століттям та вирізняються численними декоративними елементами - від зображення херувимів до псалмів.