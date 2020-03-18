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10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин

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10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин
05:14 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Google Arts And Culture пропонує користувачам прогулятися залами відомих музеїв світу.

Міста світу одне за одним йдуть на карантин, мільйони людей змушені залишатися вдома. Але і в цій ситуації можна провести час комфортно і з користю, адже інтернет і зручне ліжко ніхто не відбирав.

Об'єднавшись з рядом відомих світових музеїв та галерей, онлайн-сервіс Google Arts And Culture пропонує користувачам відправитися у безкоштовні віртуальні тури та відвідати відомі виставки в музеях Нью-Йорка, Лондона, Амстердама та інших міст. theLime зібрав 10 найпривабливіших екскурсій, на які сьогодні можна відвідати без ризику для здоров'я.

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку (США)

Пройдіться відомими гвинтовими сходами Гуггенхайма. Дивіться на поверхах музею різноманітні твори мистецтва, шедеври епохи імпресіоністів, кінця ХХ століття та сучасності. Музей Соломона Гуггенхайма є одним з найбільш відвідуваних в Нью-Йорку.

Британський музей в Лондоні

Один з найбільших художніх музеїв світу та другий за відвідуваністю після Лувру знаходиться в лондонському районі Блумсбері. Подорожуйте різними періодами історії та відкривайте для себе стародавній живопис та артефакти.

Музей Ван Гога в Амстердамі (Нідерланди)

Досліджуйте роботи Вінсента Ван Гога в залах музею, який має найбільшу їх колекцією. Вона включає близько 200 картин, 500 малюнків і більше 750 особистих листів художника.

Національна галерея мистецтва у Вашингтоні (США)

Вашингтонська галерея, яка може похвалитися однією з кращих колекцій мистецтва в світі, пропонує віртуальним відвідувачам дві онлайн-виставки: роботи голландського художника у стилі бароко Йоханнеса Вермеєра та виставку американської моди з 1740 по 1895 рік, яка включає в себе безліч моделей одягу від колоніальної до революційної епох.

Галерея Уффіці у Флоренції (Італія)

Один з найстаріших музеїв Європи зберігає колекцію творів мистецтва однієї з найвідоміших сімей міста - Медічі. Тепер будь-який бажаючий може побродити його химерними залами, спроектованим Джорджо Вазарі спеціально для Козімо I Медічі ще у 1560 році.

Пергамський музей в Берліні (Німеччина)

Пергамон - один з найбільших музеїв Німеччини. Отже, в ньому є що подивитися навіть на екранах вашого монітора. У залах музею зберігаються всілякі стародавні артефакти, відомі Вавилонські ворота Іштар і, звісно, Пергамський вівтар.

Національний музей сучасного мистецтва в Сеулі (Південна Корея)

Цей музей є одним з найпопулярніших у Кореї, і тепер ви можете отримати до нього доступ практично з будь-якої точки світу. Віртуальний тур національним музеєм познайомить вас з шістьма поверхами сучасного корейського і міжнародного мистецтва.

Музей Орсе в Парижі (Франція)

У паризькій галереї Орсе зберігається одне з найбільших у світі зібрань європейського живопису і скульптури періоду 1850-1910 рр. Зокрема, сотні робіт видатних французьких художників. Відправляйтеся подивитися на шедеври Гогена, Моне та Сезанна.

Національний музей антропології в Мехіко (Мексика)

Найважливіший державний музей Мексики містить унікальну колекцію археологічних і антропологічних експонатів доколумбової епохи, знайдених на території Мексики. Не упускайте можливість прогулятися по його 23 залах, де можна відшукати навіть речі, які колись належали цивілізацій майя.

Художній музей в Сан-Паулу (Бразилія)

Сучасний некомерційний музей в Сан-Паулу став першим такого роду в Бразилії. На площі 10 тис. кв. метрів міститься більше 8 тис. творів мистецтва. У музеї також зберігається одна з найбільших художніх бібліотек в країні.

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Экскурсия, Онлайн, Мистецтво, Подорож, Світ, Музеї.
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