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Як змінюються собаки, коли їх забирають з вулиць до нового життя
26-річний Давід Фернандес (David Fernández) з Сантьяго, Чилі, присвятив себе місії перетворювати собак, яких навіть не розгледіти через сильно запущеного стану, в щасливих домашніх вихованців. Поки більшість перехожих навіть не наважується доторкнутися до цих нещасних тварин, що страждають від корости та сплутати вовни, Фернандес реагує на кожне повідомлення про бездомному собаці, надаючи ветеринарну допомогу і згодом знаходячи їм прийомні сім'ї з люблячими людськими батьками.
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