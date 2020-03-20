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П'ятниця, 20.03.2020
Навчальні заклади, в яких вчитися ─ одне задоволення (Фото)
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Навчальні заклади, в яких вчитися ─ одне задоволення (Фото)

Всім відомо, що людину неможливо чогось навчити проти його волі ─ потрібно зуміти зацікавити його предметом, зробити все можливе, щоб він сам захотів вчитися новому. Тому в багатьох навчальних закладах керівництво і вчителі намагаються всіляко мотивувати своїх учнів і полегшувати їм процес "обгризання" граніту науки за допомогою чудових ідей і неординарних рішень.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Школи, Навчання, Навчальні заклади, Школа в задоволення.
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