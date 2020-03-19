Фантастичні краєвиди, які показують всю красу природи (Фото) Розглядаючи фото цієї добірки, що не перестаєш захоплюватися чарівної красою нашої планети, дивовижними пейзажами, які ніби-то намальовані рукою неземного живописця, палітра фарб якого обмежена лише його уявою.