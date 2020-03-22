Коли дизайном займаються справжні генії (Фото) Серед дизайнерів дійсно зустрічаються справжні генії і майстри своєї справи, які завдяки своєму неординарному мисленню і сміливим ідеям створюють дивовижні інтер'єри, предмети декору та інші дизайнерські речі, які захоплюють своєю красою, ефективністю і оригінальністю.