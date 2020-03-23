Фентезі та мініатюра: поєднання, яке Ви оціните

1 Максим Сошкін і Діана Елакен в своїй власній невеликій майстерні Maple Fox створюють прикраси, всередині яких містяться цілі чарівні світи.

2 Вони роблять кулони, персні, статуетки і нічники з героями і локаціями з відеоігор Dota 2, Warhammer і The Witcher 3 і не тільки.

3 У своїй роботі вони використовують дерево, роги, перламутрові раковини і, звичайно ж, епоксидну смолу.

4 Діана ─ художниця, тому її основний напрямок у творчості ─ художнє: вона придумує і робить ескізи майбутніх робіт, бере участь у створенні складних композицій.

5 Максим займається слайдами, а також формуванням майбутніх виробів, шліфуванням, поліруванням і виготовленням всіх дерев'яних деталей.

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