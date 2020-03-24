Виставку Ukraine WOW можна відвідати віртуально (Відео)

Новини культури:Найпопулярніша виставка в історії незалежної України - проєкт Укрзалізниці Ukraine WOW – відтепер доступний завдяки онлайн-туру.

«За неповних 4 місяці роботи Ukraine WOW зібрала понад 330 000 глядачів і встановила національний рекорд відвідуваності. Черги на виставку, присвячену найкращому, що є в Україні, стояли б і сьогодні, якби не карантин. Але тепер відкривати для себе країну може кожен охочий – організатори відтворили експозицію у форматі 3D, і вона доступна за посиланням ukrainewow.com», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на сайті також опубліковані всі текстові матеріали виставки українською та англійською мовами, а також онлайн-екскурсія з керівником проєкту Ярославою Гресь.

«Згідно з опитуванням гостей Ukraine WOW, після виставки 64% відвідувачів змінили ставлення до України на краще. Я радий, що завдяки онлайн-туру українці можуть продовжити відвідувати Ukraine WOW і знову відкривати для себе географію, культуру та історію України, повертатися до її найцікавіших місць», – коментує міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Онлайн-відвідувачі зможуть побачити книгу «Апостол» 1574 року, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка та «Українську абетку» Георгія Нарбута просто у смартфоні. А ще познайомитися з сотнями вау-фактів про Україну.

Нещодавно до команди проєкту долучилися українські розробники Argentics, які створять мобільний додаток Ukraine WOW з доповненою реальністю.