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Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"

Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"
10:15 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Народного артиста відзначили в номінації "Митець року-2019".

23 березня оргкомітет премії "Людина року" оголосив лауреатів 2019-го року. Один з переможців загальнонаціональної програми - народний артист України, генпродюсер премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський. Його відзначили в номінації "Митець року - 2019".

"У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце", - заявив Поплавський. - Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати і примножувати національні досягнення. Це і є моя життєва позиція".

Нагадаємо, Михайло Поплавський - президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, виконавець, продюсер, режисер-постановник. Крім цього, Михайло Поплавський - неодноразовий лауреат національної премії "Людина року", п'ять років поспіль його визнавали "Ректором року".

Культурні інституції України звернулися з відкритим листом до Кабінету міністрів

Що ж стосується програми "Людина року", вона була заснована у 1995 році. Автором ідеї виступив Аркадій Райцин. З 2001 року програма присуджує також міжнародні та спеціальні премії. Проект охоплює всі регіони України.

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Все по темі:

Номинация, Мистецтво, Нагорода, Людина Року, Митець року-2019, Михайло Поплавський.
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