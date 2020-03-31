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З музею викрали "Весняний сад" Ван Гога

З музею викрали "Весняний сад" Ван Гога
13:16 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Нідерландах із закритого на карантин музею викрали картину знаменитого художника Вінсента Ван Гога.

З музею "Зінгер" в місті Ларені викрали полотно Вінсента Ван Гога "Весняний сад". Картина зникла в ніч на понеділок.

За словами представників керівництва музею, грабіжники проникли в музей близько 3:15 місцевого часу, зламавши вхідні двері. При цьому в керівництві заявили, що забезпечення безпеки музею минулої ночі повністю відповідало протоколу.

У музеї шоковані подією і називають те, що трапилося "неймовірною втратою". Ситуація ускладнюється ще й тим, що полотно взяли з колекції іншого музею, який знаходиться у місті Гронінген.

На даний момент музей закритий через поширення коронавірусу в Нідерландах.

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Все по темі:

Музей, Картина, Винсент Ван Гог, Зингер, Нідерланди, Викрадення, Весняний сад.
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